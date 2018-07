Melo e Soares estreiam com vitórias em Washington

Cabeças de chave número 2, Soares e Peya derrotaram o filipino Treat Huey e o britânico Dominic Inglot por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 17 minutos. Nas quartas de final, eles vão enfrentar o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau.

Já Melo e Dodig, que está de volta às quadras após se recuperar de uma lesão nas costas, venceram o indiano Rohan Bopanna e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (10/8) e 10/8. Agora, a dupla cabeça de chave número 4 buscará uma vaga nas semifinais diante do israelense Jonathan Erlich e do norte-americano Rajeev Ram.

Com essas vitórias, Melo e Soares já superaram a campanha do ano passado no Torneio de Washington, quando foram eliminados na partida de estreia.

SIMPLES - Pela chave de simples do ATP 500, os principais tenistas que entraram em quadra na noite de quarta-feira avançaram na estreia, exceto o norte-americano John Isner. O checo Tomas Berdych bateu o local Robby Ginepri por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e agora vai encarar o canadense Vasek Pospisil, que eliminou o também norte-americano Rajeev Ram com o triunfo por 2 a 0 (6/0 e 7/6).

O canadense Milos Raonic superou o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 0, com um duplo 7/6, e medirá forças com o australiano Lleyton Hewitt nas oitavas de final. O japonês Kei Nishikori venceu Sam Querrey, dos Estados Unidos, por 2 a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4, e seu próximo oponente será o eslovaco Lukas Lacko.

Em duelo entre tenistas dos Estados Unidos, John Isner perdeu para Steve Johnson por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (8/6). Já o francês Richard Gasquet derrotou o israelense Dudi Sela por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O norte-americano Tim Smyczek será seu oponente nas oitavas de final do Torneio de Washington.