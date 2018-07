Melo e Soares passam por americanos e estão nas semis em Miami

Sem seus parceiros habituais, Marcelo Melo e Bruno Soares decidiram unir forças para a disputa do Masters de 1000 Miami e vem tendo sucesso. Nesta terça-feira, eles conquistaram a terceira vitória no torneio norte-americano e se classificaram para as semifinais.

Em um confronto bastante equilibrado, Melo e Soares, cabeças de chave número 3 em Miami, superaram os norte-americanos Ryan Harrison e Rajeev Ram por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 10/8, em 1 hora e 34 minutos.

O primeiro set teve apenas uma quebra de serviço, favorável a Melo e Soares, no terceiro game, o que os levou a fechar a parcial em 6/4. A segunda parcial seguiu sem quebras até o 12º game, quando Harrison e Ram converteram break point e fecharam a parcial em 7/5, forçando a realização do match tie-break.

No match tie-break, Melo e Soares tiveram desempenho quase perfeito quando sacavam, vencendo 8 de 9 pontos disputados no próprio serviço. Além disso, triunfaram duas vezes no saque da dupla norte-americana, assegurando a vitória por 10/8.

Classificados às semifinais, Melo e Soares agora vão disputar uma vaga na decisão contra o canadense Vasek Pospisil e o norte-americano Jack Sock, cabeças de chave número 2 do Masters 1000 de Miami.