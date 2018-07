Melo e Soares perdem na decisão em Acapulco Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares foram derrotados pelos romenos Victor Hanescu e Horia Tecau por 2 sets a 1, com parciais de 6/1 e 6/3, neste sábado à noite, em ficaram com o vice-campeonato do torneio de duplas do ATP de Acapulco, no México.