Melo e Soares perdem nas semifinais em Estocolmo

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares foram eliminados nas semifinais da chave de duplas do Torneio de Estocolmo. Nesta sexta-feira, os tenistas mineiros perderam para Jean-Julien Rojer, das Antilhas Holandesas, e Eric Butorac, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1 hora e 21 minutos.

Essa foi a segunda derrota de Melo e Soares para Rojer e Butorac em menos de um mês. No dia 8 de outubro, no Torneio de Tóquio, os brasileiros foram superados também nas semifinais (6/7, 7/6 e 12/10). Com essa derrota, Soares não conseguiu defender o seu título de 2009, quando foi campeão em Estocolmo em parceria com Kevin Ullyett.

Assim como nas duas partidas anteriores na Suécia, Melo e Soares perderam o primeiro set. Dessa vez, porém, não tiveram forças para conseguir a virada. Na segunda parcial, Rojer e Butorac obtiveram uma quebra de serviço logo no primeiro game. Assim, precisaram apenas confirmar o saque no restante do set para eliminar os tenistas brasileiros.