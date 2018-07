Melo e Soares são campeões da chave de duplas do Torneio de Estocolmo

ESTOCOLMO - Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares reeditaram a parceria, encerrada no fim da última temporada, nesta semana e tiveram um desempenho perfeito. Os tenistas mineiros conquistaram o título da chave de duplas do Torneio de Estocolmo, na Suécia, disputado em quadras rápidas, e vão receber 250 pontos no ranking da ATP.

Neste domingo, os brasileiros superaram na final os cabeças de chave número 1 do Torneio de Estocolmo. Melo, 18º colocado no ranking de duplas, e Soares, 20º, venceram o sueco Robert Lindstedt e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/5 e 10/6, em 1 hora e 52 minutos.

Melo e Soares desfizeram a dupla no fim da última temporada e só haviam entrado em quadra juntos neste ano para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, em que avançaram até as quartas de final, e na Copa Davis, em que ajudaram o País a se classificar para o Grupo Mundial.

Lindstedt e Zimonjic começaram melhores a final e abriram 3/0, com uma quebra de serviço no segundo game, que foi devolvida no nono game por Melo e Soares. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, vencido pelo sérvio e pelo sueco.

No segundo set, Melo e Soares ficaram em situação complicada quando tiveram o saque quebrado no terceiro game. Os tenistas europeus chegaram a abrir 4/2, mas permitiram a reação dos brasileiros, que conseguiram duas quebras de saque para vencer a parcial por 7/5.

Assim, a disputa seguiu para o match tie-break. Os brasileiros estiveram em desvantagem no início, mas depois se recuperaram, foram superiores e venceram a disputa por 10/6 para garantir o título do Torneio de Estocolmo.

Soares tem atualmente como parceiro fixo o austríaco Alexander Peya, que optou por participar do Torneio de Viena nesta semana. Já Melo tem atuado ao lado do croata Ivan Dodig.

Agora, Melo e Soares passam a somar juntos quatro títulos, mas este foi o primeiro conquistado em quadras rápidas. As outras conquistas foram no saibro, no Torneio de Nice em 2010 e no Brasil Open, na Costa do Sauipe, e no Torneio de Santiago, ambos em 2011.

O título conquistado neste domingo foi o primeiro de Melo neste ano e o 10º da sua carreira. Já Soares tem nove troféus e quatro neste ano. Em 2012, ele foi campeão do Brasil Open, em São Paulo, com o norte-americano Eric Butorac, e dos torneios de Kuala Lumpur, e Tóquio, ambos com Peya. Nesta temporada, ele também foi campeão da chave de duplas mistas do US Open, com a russa Ekaterina Makarova.