Melo e Soares são campeões do Torneio de Santiago

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares faturaram na noite de sábado o título da chave de duplas do Torneio de Santiago, no Chile, que abre a temporada de saibro na América Latina. Na final, os mineiros venceram o polonês Lukaz Kubot e o austríaco Olivier Marach por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 31 minutos.

Kubot e Marach eram os atuais campeões do Torneio de Santiago e ocupam a sétima colocação no ranking da ATP, mas não resistiram aos tenistas mineiros, que salvaram dois set-points na segunda parcial, antes de vencê-la no tie-break.

Em Santiago, Melo e Soares não perderam nenhum set. Os brasileiros estrearam com vitória sobre o argentino Carlos Berlocq e o português Rui Machado (6/1 e/4). Já na segunda rodada, o brasileiro Thomaz Bellucci e o argentino Leonardo Mayer não entraram em quadra. Na semifinal, os mineiros superaram os argentinos Eduardo Schwank e Horacio Zeballos (6/4 e 7/5).

Este é o segundo título da dupla, que venceu o Torneio de Nice, na França, em 2010. Com a conquista no Chile, Melo tem agora oito títulos em duplas. Já Soares conquistou o seu quarto troféu. Agora, eles seguem para a Costa do Sauipe, na Bahia, onde vão disputar o Brasil Open. A estreia será contra os checos Frantisek Cermak e Leos Friedl.