Melo e Soares são eliminados na estreia em Portugal

Melo e Soares começaram bem a temporada, com a conquista dos títulos do Torneio de Santiago e do Brasil Open, mas depois passaram a acumular tropeços. Eles caíram na estreia dos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos, e no Torneio de Barcelona. Sem Melo, contundido, Soares foi vice-campeão do Masters 1000 de Montecarlo ao lado do argentino Juan Ignacio Chela.

CHAVE DE SIMPLES - Os brasileiros Thomaz Bellucci e Marcos Daniel conheceram nesta segunda-feira os adversários na estreia no Estoril. Cabeça de chave número seis, Bellucci vai encarar o dinamarquês Frederik Nielsen, número 213 do mundo, que passou pelo qualifying ao eliminar o espanhol Daniel Muñoz de La Nava (4/6, 6/4 e 6/2).

Já Marcos Daniel vai encarar o francês Edouard Roger Vasselin, número 129 do mundo, que furou o qualifying ao bater o compatriota Marc Gicquel (6/3 e 6/4). Caso os brasileiros triunfem nas partidas, marcadas para terça-feira, eles irão se enfrentar na segunda rodada do Torneio de Estoril.

Também nesta segunda-feira, o sul-africano Kevin Anderson garantiu presença na segunda rodada ao derrotar o holandês Thiemo de Bakker por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. Seu próximo oponente será o romeno Victor Hanescu, que superou o português Rui Machado (6/3 e 6/3).