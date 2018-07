Melo e Soares vencem argentinos e jogam final no Chile Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares vão disputar neste sábado a final da chave de duplas do Torneio de Santiago, que é disputado em quadras de saibro. Na noite de sexta-feira, os tenistas mineiros garantiram presença na decisão com a vitória sobre os argentinos Horacio Zeballos e Eduardo Schwank por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 14 minutos.