Melo e Soares vencem e avançam à final em Estocolmo

ESTOCOLMO - Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares se classificaram neste sábado para a final da chave de duplas do Torneio de Estocolmo, que é disputado em quadras rápidas e cobertas. Pelas semifinais do ATP 250, os tenistas mineiros venceram o paquistanês Aisam Qureshi e o holandês Julien Rojer, cabeça de chave número 2 do torneio sueco, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 10/4, em 1 hora e 29 minutos.

Melo e Soares desfizeram a dupla no fim da última temporada e só haviam entrado em quadra juntos neste ano para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, em que avançaram até as quartas de final, e na Copa Davis, em que ajudaram o País a se classificar para o Grupo Mundial.

Soares tem atualmente como parceiro fixo o austríaco Alexander Peya, que optou por participar do Torneio de Viena nesta semana. Já Melo tem atuado ao lado do croata Ivan Dodig.

Na final, Melo e Soares vão enfrentar os cabeças de chave número 1 do Torneio de Estocolmo. O sueco Robert Lindstedt e o sérvio Nenad Zimonjic se garantiram na decisão com o triunfo sobre o sul-africano Kevin Anderson e o israelense Jonathan Erlich por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 12/10.

Melo já foi campeão nove vezes, mas nenhuma vez neste ano, enquanto Soares possui oito títulos, sendo três conquistados nesta temporada. Juntos, os brasileiros foram campeões do Torneio de Nice em 2010, e do Brasil Open, em Costa do Sauipe, e do Torneio de Santiago, ambos no ano passado.