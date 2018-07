Melo e Soares vencem e estão na final em Nice

Para avançar à final, Melo e Soares venceram nesta sexta-feira a dupla italiana Andreas Seppi/Potito Starace com relativa tranquilidade, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas uma hora e cinco minutos de partida. Os brasileiros ainda não perderam um set sequer em Nice.

Depois de começar o ano com o vice-campeonato do Torneio de Auckland, a dupla mineira caiu de ritmo e decepcionou em grandes competições, como o Aberto da Austrália e os Masters 1000 de Miami e Indian Wells.

Mas a reabilitação começou a surgir na Copa Davis, contra o Uruguai, quando eles ajudaram a classificar o Brasil à repescagem do Grupo Mundial. Com a boa campanha em Nice, Melo e Soares tentam conquistar o primeiro título do ano.