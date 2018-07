Melo e Soares vencem e são campeões em Nice Os mineiros Marcelo Melo, 38.º do ranking de duplas, e Bruno Soares, 35.º, conquistaram neste sábado o título do Torneio de Nice, que é disputado em quadras de saibro e serve de preparação para Roland Garros. Este é o primeiro título da parceria, formada no início deste ano, em competições de nível ATP.