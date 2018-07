Melo e Soares vencem e se enfrentarão pela 2ª vez na final de duplas em Toronto

Parceiros na Copa Davis e também nos Jogos Olímpicos do Rio, que começam na próxima semana, Marcelo Melo e Bruno Soares estarão frente a frente como adversários neste domingo. Atuando ao lado de seus respectivos parceiros estrangeiros no circuito profissional, eles triunfaram nas semifinais do Masters 1000 de Toronto e irão se enfrentar na decisão de duplas da competição.

Melo e o croata Ivan Dodig, terceiros cabeças de chave, foram os primeiros a assegurar classificação à final ao derrotar os romenos Horia Tecau e Florin Mergea por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h11min.

Poucas horas mais tarde, Soares e o britânico Jamie Murray, segundos pré-classificados, tiveram mais dificuldades para confirmar favoritismo diante dos canadenses Daniel Nestor e Vasek Pospisil, derrotados com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 10/7, em 1h37min.

Essa não será a primeira vez que os dois tenistas mineiros irão medir forças na luta pelo título em Toronto. Em 2014, eles se enfrentaram na decisão do Masters 1000 canadense e Soares, então atuando com o seu ex-parceiro austríaco Alexander Peya, levou a melhor sobre Melo.

Soares, por sua vez, também foi campeão no Canadá atuando ao lado de Peya em 2013 e assim irá em busca de um tricampeonato da competição neste domingo. Já Melo tentará o seu primeiro troféu em Toronto, sendo que acumula três títulos da série Masters 1000, na qual ele triunfou duas vezes em Xangai e uma em Paris.