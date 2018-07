Melo e Soares vencem e vão às semifinais na Suécia

A partida teve cinco quebras de serviço no primeiro set, sendo três para os brasileiros e duas para os britânicos. A última delas, no 12º game, definiu o triunfo de Melo e Soares por 7/5. No segundo set, os brasileiros converteram dois break points, contra apenas um dos adversários, e venceram por 6/3.

Melo e Soares têm três possíveis duplas como adversárias nas semifinais na Suécia. Os brasileiros podem pegar Aisam-Ul-Haq Qureshi (Paquistão)/Jean-Julien Rojer (Holanda), Jarkko Nieminen (Finlândia)/Marcos Baghdatis (Chipre) ou Albert Ramos (Espanha)/Alejandro Falla (Colômbia).

A dupla entre Melo e Soares foi desfeita ao término da última temporada. Antes do Torneio de Estocolmo, eles só haviam atuado juntos neste ano para representar o Brasil na Olimpíada de Londres, em que avançaram até as quartas de final, e na Copa Davis, em que fizeram parte da equipe que classificou o País para o Grupo Mundial.

Soares tem atualmente como parceiro fixo o austríaco Alexander Peya, que optou por participar do Torneio de Viena nesta semana. Já Melo tem atuado ao lado do croata Ivan Dodig.

SIMPLES - Pela chave de simples do Torneio de Estocolmo, o espanhol Feliciano Lopez, número 34 do mundo, foi eliminado ao perder para o ucraniano Sergiy Stakhovsky (7/6 e 7/5). Já o cipriota Marcos Baghdatis liderava o duelo com Alejandro Falla por 6/0 e 3/0 quando o colombiano abandonou o jogo. Nas quartas de final, o número 33 do mundo vai encarar o lituano Ricardas Berankins.