Melo e Soares vencem equatorianos e garantem o Brasil nos playoffs da Davis

O Brasil voltará a jogar os playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis. Neste sábado, Marcelo Melo e Bruno Soares confirmaram o favoritismo no jogo de duplas e sacramentaram o triunfo por 3 a 0 na série sobre o Equador, válida pelo Zonal Americano I e disputada em quadra de saibro na cidade de Ambato, que fica 2.500 metros acima do nível do mar.

Na sexta-feira, ainda que com dificuldades, Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro encaminharam a classificação brasileira com vitórias sobre Emilio Gómez, por 3 a 2, e Roberto Quiroz, por 3 a 1, nos jogos de simples. Neste sábado, então, o Brasil também se deu bem na partida de duplas.

E foi o triunfo mais fácil do confronto, com Melo e Soares derrotando Gonzalo Escobar e Quiroz por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 38 minutos. Assim, eles superaram a pressão da torcida local ao converterem quatro break points e salvarem os dois que a dupla equatoriana teve no confronto.

Melo e Soares controlaram o duelo desde o início, abrindo 3/0, com uma quebra de serviço no segundo game. Depois, se safaram de perder o saque no quinto e sétimo games, fechando a parcial no nono. No segundo set, Melo e Soares conseguiram novamente apenas uma quebra de saque no quinto game, o que encaminhou o triunfo, definido por 6/4.

A terceira parcial seguiu equilibrada até o sexto game. Depois, só deu Melo e Soares. Os brasileiros conseguiram quebras de saque no sétimo e nono games, assegurando o triunfo por 6/3. Com isso, a dupla fechou o jogo em 3 a 0, mesmo placar da série contra o Equador.

Com a classificação garantida aos playoffs da Copa Davis pelo Brasil neste sábado, os jogos de simples agendados para domingo terão caráter meramente amistoso. Eles são Quiroz x Bellucci e Gomez x Monteiro. Mas os tenistas podem ser alterados pelos capitães das equipes.

Os playoffs da Davis serão disputados em setembro, com o adversário sendo definido através de sorteio na próxima semana. Caso avance, o Brasil voltará a jogar na elite do torneio, o que não acontece desde 2015.