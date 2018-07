Melo e Soares vencem na estreia e avançam na Suécia

Melo e Soares, 18º e 20º colocado, respectivamente, do ranking de duplas da ATP, derrotaram na Suécia os locais Filip Bergevi e Fred Simonsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 2 minutos. Na partida, os brasileiros venceram 82% dos pontos disputados no primeiro serviço contra apenas 58% dos suecos, que cometeram quatro duplas faltas.

No primeiro set, Melo e Soares converteram dois de 10 break points contra apenas um de dois dos locais e venceram por 6/4. Os brasileiros tiveram mais facilidade na segunda parcial. Eles abriram 3/0, com uma quebra de saque no segundo game, e conseguiram outra, no sexto game. Assim, triunfaram por 6/1.

Melo e Soares desfizeram a dupla ao término da última temporada e só voltaram a jogar juntos anteriormente para representar o Brasil na Olimpíada de Londres e na Copa Davis. Assim, o Torneio de Estocolmo é o primeiro em que eles atuam juntos. Na segunda rodada na Suécia, eles vão encarar os britânicos Colin Fleming e Ross Hutchins, que venceram os compatriotas Jamie Delgado e Ken Skupski por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 6/2.

Já Bellucci foi eliminado nas quartas de final da chave de duplas do Torneio de Moscou. Em parceria com o japonês Tatsuma Ito, o brasileiro perdeu para o argentino Carlos Berlocq e o russo Alex Bogomolov Jr. por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1 hora e 15 minutos.

Bellucci havia estreado nas duplas em Moscou com vitória sobre o espanhol Daniel Gimeno-Traver e o checo Lukas Rosol na terça-feira. Agora, o brasileiro se concentra na chave de simples. A sua estreia acontecerá nesta quinta-feira, quando ele vai enfrentar o italiano Flavio Cipolla, que venceu o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.