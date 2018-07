Melo e Soares vencem na estreia em Estocolmo

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares tiveram certa dificuldade nesta quarta-feira, mas passaram pela estreia do Torneio de Estocolmo após venceram os espanhóis Marcelo Granollers e Feliciano López de virada, com parciais de 1/6, 6/4 e 10/5.

Classificados para as quartas de final da competição sueca, os brasileiros podem tem um difícil jogo pela frente: a dupla cabeça de chave número 1, formada pelo polonês Lukasz Kubot e pelo austríaco Oliver Marach, que estreia contra o mexicano Santiago Gonzalez e o alemão Philipp Marx.

Depois de ser derrotada na semifinal do Torneio de Tóquio, no início do mês, a dupla brasileira busca em Estocolmo o seu segundo título na temporada. Antes, venceu em Nice e foi vice-campeã em Metz, Gstaad e Auckland.