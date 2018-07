Melo e Zverev desistem e André Sá vai à semifinal nas duplas em Shenzhen

A inédita parceria entre Marcelo Melo e Alexander Zverev durou apenas um jogo no Torneio de Shenzhen, na China. Jogando juntos pela primeira vez, brasileiro e alemão desistiram da chave de duplas antes da disputa das quartas de final por causa do desgaste físico de Zverev. Assim, outro brasileiro foi beneficiado. André Sá avançou direto às semifinais.

Amigos pessoais no circuito, Melo e Zverev decidiram jogar juntos pela primeira vez na competição chinesa, de forma pontual. Na estreia, venceram o chileno Hans Podlipnik-Castillo e o bielo-russo Andrei Vasilevski por 2 sets a 0. Mas, entre este jogo e a partida das quartas nas duplas, Zverev entrou em quadra pela chave de simples e precisou de quase três horas para superar o belga Steve Darcis.

Desgastado, o alemão preferiu desistir da chave de duplas. "Depois de uma partida exaustiva, o Zverev disse que não teria condições de jogar a dupla. Estava muito quente e úmido por aqui, aumentando ainda mais o cansaço e o desgaste. Ele ficou muito chateado, pediu muitas desculpas, pois queria muito continuar jogando comigo. Mas realmente não conseguiria. O clima aqui está bem complicado, nunca tinha visto um lugar tão úmido", lamentou o brasileiro.

Sem entrar em quadra pelas quartas de final, Melo facilitou o caminho do compatriota André Sá rumo à semifinal. Sá e o israelense Dudi Sela vão enfrentar na sequência a parceria formada pelo croata Nikola Mektic e pelo norte-americano Nicholas Monroe. Eles são a dupla cabeça de chave número 1 da competição.

Com a eliminação precoce no torneio de nível ATP 250, Melo vai seguir na Ásia para competir em Pequim (ATP 500) e Xangai (Masters 1000). Para estas competições, ele retomará a parceria fixa com o polonês Lukasz Kubot, com quem foi campeão em Wimbledon, em julho.

SIMPLES

Pela outra chave da competição, Zverev vai enfrentar agora o bósnio Damir Dzumhur, que eliminou o eslovaco Lukas Lacko por 6/4 e 6/3. O tenista da Bósnia vem embalado por seu primeiro título de nível ATP na carreira, conquistado em São Petersburgo, no fim d semana. Zverev é o cabeça de chave número 1 da chave de simples.

Outro duelo das quartas de final vai reunir Dudi Sela, parceiro de André Sá, e o ucraniano Alexandr Dolgopolov. Sela passou pelo alemão Mischa Zverev, irmão de Alexander, por 6/3, 5/7 e 6/2, enquanto Dolgopolov despachou o compatriota Sergiy Stakhovsky por 7/6 (7/5) e 6/4.