Melo exalta confiança em Wimbledon após nova vitória e vaga na semifinal

Cada vez mais embalado na grama de Wimbledon, após um início difícil, o brasileiro Marcelo Melo conquistou nesta quarta-feira a vaga na semifinal e não escondeu que a confiança está elevada para buscar a classificação para a grande decisão da chave de duplas masculinas. Ele e o polonês Lukasz Kubot avançaram ao vencerem os irmãos britânicos Ken Skupski e Neal Skupski por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11), 6/4 e 6/4.

A confiança não é por acaso. Ele e seu parceiro estão invictos nesta curta temporada de grama no circuito. Vindos de dois títulos seguidos nos torneios preparatórios para Wimbledon, Melo e Kubot ostentam uma série invicta de 12 vitórias, obtidas nas últimas quatro semanas.

"Conseguimos jogar muito bem desde o início. Começamos com um break na frente, eles recuperaram e aí mantivemos a calma e o foco, especialmente no tie-break, onde eu acho que acabou definindo muito para o nosso lado. Ganhamos mais confiança ainda", destacou o duplista do Brasil.

"Foi muito importante essa vitória e a saída, logo no início do segundo set, com um break. Pudemos jogar tranquilos, impondo nosso ritmo até o fim. É muito bom ter atuado dessa maneira nas quartas, passando para a semifinal, mais uma partida importante. Agora é seguir passo a passo, focado no próximo jogo", disse Melo.

Na busca pela vaga na final, brasileiro e polonês vão enfrentar os principais favoritos ao título, o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, que formam a dupla cabeça de chave número 1 da competição. Para avançar, eles precisaram vencer uma batalha de cinco sets contra o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus com parciais de 6/4, 6/7 (5/7), 6/7 (4/7), 7/6 (9/7) e 6/1.

O duelo entre Melo/Kubot e Kontinen/Peers será disputado nesta quinta-feira, às 9 horas (horário de Brasília), na quadra 1 do All England Club.