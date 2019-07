Melo ganha na estreia em Washington e fatura 500ª vitória na carreira

O tenista brasileiro Marcelo Melo alcançou marca importante em sua carreira, nesta segunda-feira. Ao vencer em sua estreia no Torneio de Washington, o duplista chegou a sua 500ª vitória no circuito profissional. Como de costume, o atleta de 35 anos compete nos Estados Unidos, no evento de nível ATP 500, ao lado do polonês Lukasz Kubot.

"Estou muito feliz com a estreia neste início da gira, em um dia especial, em que conquistei minha vitória 500 no ATP 500 de Washington. Mais uma vitória de virada, quando jogamos concentrados no match tie-break", comentou o tenista, que se tornou o primeiro brasileiro a alcançar esta marca entre jogos de simples e duplas.

Nesta segunda, ele e Kubot derrotaram o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/5, em 1h23min. Agora a dupla cabeça de chave número dois do torneio americano, disputado em quadra dura, aguarda pelo duelo entre os croatas Nikola Mektic e Franko Skugor contra o australiano Matthew Ebden e o local Nicholas Monroe para conhecerem seus próximos adversários. Eles só voltarão a jogar na quarta-feira.

O Torneio de Washington é o primeiro de Melo e Kubot desde Wimbledon, quando caíram nas quartas de final. Depois, a dupla tem programada a disputa em mais duas competições como preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada.

Pela chave de simples em Washington, o destaque foi a vitória do francês Jo-Wilfried Tsonga sobre o canadense Brayden Schnur, que veio do qualifying, por 6/4 e 7/6 (7/2). Na segunda rodada, o tenista da França vai encarar o russo Karen Khachanov, segundo cabeça de chave da competição.