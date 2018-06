Melo oficializa participação de dupla com Kubot no Rio Open

Marcelo Melo terá a companhia de Lukasz Kubot no Rio Open, que será disputado na próxima semana no Jockey Club Brasileiro. Nesta sexta-feira, o brasileiro confirmou que jogará com o seu parceiro fixo no evento realizado em quadra de saibro, como a assessoria de imprensa do evento havia confirmado anteriormente e indicava a lista divulgada pela ATP.

+ Federer bate 'freguês' e está a uma vitória de voltar a ser número 1

+ Brasil Open formaliza convite para André Sá encerrar carreira em São Paulo

Melo, porém, ainda não havia oficializado se jogaria com Kubot, alegando que a presença do polonês seria definida nesta semana, na participação da dupla no Torneio de Roterdã. Agora, então, está confirmado que a dupla número 1 do mundo jogará o ATP 500 brasileiro.

"Vamos estar juntos no Rio. Kubot me disse que sempre gostou muito de jogar no Brasil, que adora o País e que, com certeza, será bem legal disputar novamente o Rio Open", afirmou Melo, que na última quinta-feira foi eliminado nas quartas de final do evento holandês.

No ano passado, o brasileiro e o polonês jogaram juntos o Rio Open e pararam nas quartas de final. No evento, Melo tem o vice-campeonato em 2014, ao lado do espanhol David Marrero, como seu melhor resultado. "Muito feliz, mais uma vez, em jogar o Rio Open, que é um torneio muito especial para nós brasileiros", disse.