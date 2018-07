Melo perde em estreia nas duplas em Eastbourne

Com o resultado, Melo repete o revés na estreia em Queen''s, na semana passada. Agora são duas derrotas em duas partidas disputadas na grama nesta temporada. O brasileiro vai dedicar os próximos dias ao treino no complexo de Wimbledon, também na Inglaterra, antes do início da tradicional competição, no dia 24.

A chave de duplas de Eastbourne conta ainda com o brasileiro Bruno Soares. Ele deve estrear somente nesta terça ou quarta, ao lado do austríaco Alexander Peya. Os dois foram vice-campeões de Queen''s, no domingo, ao serem derrotados pela melhor dupla do mundo, formada pelos irmãos americanos Bob e Mike Bryan. Em Eastbourne, Soares e Peya vão estrear contra os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Na chave de simples, o americano Ryan Harrison derrotou o francês Paul-Henri Mathieu por 6/4, 2/6 e 7/6 (7/4), enquanto o italiano Fabio Fognini superou o esloveno Grega Zemlja por 6/7 (6/8), 6/2 e 6/4. O britânico Kyle Edmund avançou ao derrotar o francês Kenny De Schepper por duplo 6/4.