Melo ressalta confiança de jogos anteriores após vitória contra Soares em Paris

O tenista brasileiro Marcelo Melo, que avançou para a final do Masters 1000 de Paris ao lado do polonês Lukasz Kubot neste sábado, ressaltou que a dupla usou a confiança de jogos anteriores para vencer a semifinal contra o compatriota Bruno Soares e o britânico Jamie Murray.

"Conseguimos realmente jogar de uma forma excelente desde o primeiro ponto, usando a confiança dos jogos anteriores. Acho que essas condições aqui são bem favoráveis ao nosso estilo", disse o brasileiro finalista.

Os tenistas mineiros já se encontraram quatro vezes neste ano. Melo e Kubot levam vantagem e venceram nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami. Soares e Murray levaram a melhor no Masters 1000 de Cincinnati. Ao longo da carreira, eles se enfrentaram 22 vezes, com 13 vitórias de Soares e nove de Melo.

"Poderíamos ter dificultado mais a vida deles, mas não conseguimos. A gente vem em um ritmo bom desde a Ásia com a final em Tóquio, semi em Xangai, semi aqui em Paris e agora vamos descansar e nos preparar para Londres que é um torneio muito especial,", disse Bruno Soares.

O tenista seguirá na Europa para a disputa do ATP Finals. O torneio, que acontecerá em Londres a partir do próximo dia 12, reúne as oito melhores duplas da temporada e é considerado o mais importante do ano.

Apesar de ainda ter a final do Masters 1000 de Paris pela frente, Melo declarou que também já está mirando o ATP Finals. O objetivo do tenista é terminar o ano no topo do ranking de duplas. "Estamos bem empolgados, bem confiantes, uma bela maneira de jogar mais um Masters Series, especialmente vindo o Finals logo depois. Vai ser bem legal, continuar como dupla número 1 do mundo. Espero poder terminar o ano como a dupla número 1", disse.

A final do Masters 1000 de Paris, que acontecerá neste domingo às 9h15 (de Brasília), será a nona disputada por Marcelo Melo neste ano e a 50.ª na carreira do tenista mineiro.