Melo supera Soares e se sagra campeão do Masters de Xangai

Em duelo brasileiro na final do Masters 1000 de Xangai, Marcelo Melo levou a melhor sobre Bruno Soares e se sagrou campeão da competição chinesa, disputada sobre quadra dura, neste domingo. Ele e o polonês Lukasz Kubot arrasaram Soares e o escocês Jamie Murray pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 1h05min.

O triunfo teve sabor de revanche para Melo, que havia perdido para Soares no único confronto entre os dois na temporada até agora, no Masters de Cincinnati. Com a vitória, ele chegou ao seu nono título de nível Masters 1000 na carreira, sendo o terceiro somente em Xangai - no ano passado, foi vice-campeão.

No geral, Melo alcançou a marca de 32 troféus no circuito, sendo o quarto somente neste ano. Antes fora campeão em Sydney, Halle e Pequim, na semana passada. Assim, já soma oito vitórias consecutivas nesta reta final da temporada. Em grande fase, Melo e Kubot foram ainda vice-campeões do US Open, no mês passado. Juntos, os dois tenistas já somam 12 conquistas.

Com mais este título, Melo e Kubot vão subir no ranking, na atualização desta segunda-feira. Atual quinto colocado do mundo, o brasileiro vai ganhar uma posição, assim como o companheiro. A boa campanha em Xangai também garantiu a classificação da dupla para o ATP Finals, o torneio que encerra a temporada ao reunir as oito melhores duplas do ano, em Londres, entre os dias 11 e 18 de novembro.

Para levantarem mais este troféu, Melo e Kubot se impuseram em quadra desde o início da final, disputada na madrugada deste domingo. A dupla foi quase impecável ao não ter o saque ameaçado em nenhum momento da partida.

No set inicial, aproveitaram uma das três chances cedidas por Soares e Murray para faturarem a quebra de saque e abrirem vantagem na decisão. Na segunda parcial, eles foram ainda melhores, com duas quebras em quarto oportunidades, sacramentando o triunfo.

Também garantidos no ATP Finals, Soares e Murray disputavam a sexta final do ano em Xangai. Venceram três delas e perderam as outras três, com o resultado deste domingo. No geral, o brasileiro soma 29 títulos em 57 finais. Em nível Masters 1000, Soares possui três troféus.