Melo vai às oitavas e irmãos Bryan batem brasileiros

LONDRES - Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, o brasileiro Marcelo Melo garantiu vaga nas oitavas de final do torneio de duplas masculinas de Wimbledon, nesta sexta-feira, com uma vitória sobre os poloneses Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 7/5 e 6/4.

Com a vitória nesta segunda rodada do Grand Slam inglês, Melo e Dodig terão pela frente nas oitavas os vencedores do confronto entre a parceira formada pelo bielo-russo Max Mirnyi e o romeno Horia Tecau contra a dupla de australianos Samuel Groth e Chris Guccione.

Já os brasileiros André Sá e Marcelo Demoliner, que deram azar no sorteio da chave de duplas de Wimbledon, foram derrotados pelos irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan, duplistas número 1 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/1.

O duelo, disputado com atraso por causa da chuva que atrapalhou a programação de Wimbledon, foi válido ainda pela primeira rodada. Ao confirmarem favoritismo, os irmãos gêmeos norte-americanos enfrentarão na próxima fase o espanhol David Merrero e o italiano Andreas Seppi.

Em jogo interrompido pela chuva nesta sexta, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya também buscavam vaga nas oitavas de final de Wimbledon. O jogo da parceria parou quando eles venciam os australianos John Patrick Smith e Paul Hanley por 3/1 no terceiro set, após derrota de 4/6 no primeiro e vitória por 6/1 no segundo.