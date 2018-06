Melo valoriza vitória 'dura' na estreia em Roland Garros

O brasileiro Marcelo Melo valorizou a vitória conquistada em sua estreia em Roland Garros, nesta quarta-feira. O atual número quatro do mundo e seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, bateram o italiano Marco Cecchinato e o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, pela rodada de abertura da chave de duplas masculinas.

"Foi muito duro, tivemos de sair de algumas situações complicadas, mas aproveitamos as chances de estar na frente do jogo. Foi muito bom começar desse jeito", disse Melo. "Estou muito feliz com a vitória. Acho que jogamos muito bem, por ser uma primeira rodada de Grand Slam. Normalmente a estreia é um pouco mais nervosa, mas viemos treinando e jogando muito bem."

Na segunda rodada, Melo e Kubot vão enfrentar os vencedores do duelo entre os espanhóis Roberto Carballes Baena e Guillermo Garcia-Lopez e os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini. O jogo está marcado para esta quinta. Então, o brasileiro só deve voltar à quadra na sexta ou no sábado.

"Agora é aprimorar algumas pequenas coisas que não deram certo e poderíamos ter feito melhor para a próxima rodada, que com certeza vai ser mais um jogo difícil, mas estamos bem preparados e felizes com essa estreia", projetou o ex-número 1 do Brasil.