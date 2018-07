Melo vence duelo brasileiro com Sá e vai à final das duplas em Hertogenbosch

Marcelo Melo está na final da chave de duplas do Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 holandês realizado em quadras de grama que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon. Em duelo brasileiro nesta sexta-feira, ele eliminou André Sá e se garantiu em mais uma decisão ao lado do polonês Lukasz Kubot.

Cabeças de chave número 1, Melo e Kubot passaram por Sá e o australiano Michael Venus por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 10/5. Os favoritos tiveram dificuldade, mas cresceram nos momentos decisivos para garantirem vaga na final em 1h26min de partida.

Em um confronto bastante equilibrado, Sá e Venus largaram na frente e chegaram a quebrar o saque adversário no segundo set, mas viram Melo e Kubot reagirem. Na parcial de desempate, os favoritos dominaram e confirmaram a vaga em mais uma final, a quarta do ano, tendo vencido duas delas: em Madri e Miami.

Para chegarem ao terceiro troféu na temporada, Melo e Kubot terão pela frente os cabeças de chave número 2 do Torneio de Hertogenbosch. O sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram derrotaram nas semifinais os australianos John Peers e Jordan Thompson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.

SIMPLES

Na chave de simples, o croata Marin Cilic confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais nesta sexta-feira. Cabeça de chave número 1, ele eliminou o canadense Vasek Pospisil, 83.º colocado do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Sétimo colocado do ranking, Cilic terá tarefa complicada depois de eliminar o tenista que veio do qualifying. Ele vai duelar com o seu compatriota Ivo Karlovic, terceiro cabeça de chave. Número 24 do mundo, Karlovic bateu outro rival vindo do qualifying, o russo Daniil Medvedev, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

A outra semifinal também colocará frente a frente dois favoritos em Hertogenbosch. Segundo cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev eliminou o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/4. Agora, vai encarar o quarto favorito do torneio, o luxemburguês Gilles Muller, que precisou de três sets, mas derrotou o britânico Aljaz Bedene, oitavo cabeça de chave, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4.