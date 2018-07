Melo vai à semifinal em Washington; Nishikori e Cilic avançam

Marcelo Melo e Ivan Dodig avançaram às semifinais do Torneio de Washington, nesta sexta-feira. Brasileiro e croata venceram a dupla formada pelo espanhol Feliciano López e pelo experiente bielo-russo Max Mirnyi, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (9/11) e 10/7.

Em busca da vaga na decisão do título do torneio de nível ATP 500, em preparação para o US Open, Melo e Dodig vão enfrentar o sérvio Nenad Zimonjic e o polonês Marcin Matkowski. A dupla do brasileiro quer a vaga na terceira final da temporada - juntos venceram em Roland Garros e Acapulco neste ano.

Na chave de simples, os favoritos não tiveram maiores problemas para avançar à semifinal. O japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave, precisou de dois sets para eliminar o australiano Samuel Groth por duplo 6/4. O tenista da Alemanha vinha fazendo vítimas na chave, incluindo o brasileiro Thomaz Bellucci, na estreia.

O croata Marin Cilic, terceiro pré-classificado, também avançou, ao superar o alemão Alexander Zverev por 7/5 e 7/6 (7/3). Os dois favoritos ao título - o cabeça 1 Andy Murray foi eliminado logo na estreia - vão se enfrentar nas semifinais, neste sábado.