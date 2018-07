Melo vence nas duplas e avança à semifinal na Basileia

De olho na final, eles vão enfrentar agora o romeno Marin Draganja e o finlandês Henri Kontinen. Eles derrotaram nesta quinta o austríaco Dominic Thiem e o alemão Benjamin Becker por 2 a 0.

Melo e Dodig não buscam apenas o primeiro título da dupla na temporada - juntos eles somam três vice-campeonatos neste ano. Eles também querem assegurar a vaga no ATP Finals, que reúne as oito melhores duplas da temporada em Londres, no fim de novembro.

Se faturarem o título na Suíça, Melo e Dodig ficarão muito próximos da classificação. Atualmente, eles formam a sétima melhor dupla de 2014.

SIMPLES - Na chave principal, Roger Federer conheceu seu adversário das quartas de final. Será o búlgaro Grigor Dimitrov. O quinto cabeça de chave não teve problema para derrotar o canadense Vasek Pospisil por duplo 6/2.

O canadense Milos Raonic também avançou na chave, ao superar o norte-americano Donald Young por 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2). Ele enfrentará nas quartas o belga David Goffin. Outro confronto das quartas reunirá o croata Ivo Karlovic e o alemão Benjamin Becker, além do também croata Borna Coric e do espanhol Rafael Nadal, atual número três do mundo.