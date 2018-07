Melo/Dodig vence de virada e torce por algozes no ATP Finals

A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo croata Ivan Dodig fez sua parte nesta sexta-feira e venceu o polonês Marcin Matkowski e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 10/6, na abertura da rodada do ATP Finals, em Londres.

Com o resultado, Melo e Dodig agora dependem de um triunfo do holandês Jean-Julien Rojer e do romeno Horia Tecau sobre os franceses Pierre-Hughes Herbert e Nicolas Mahut. Se Rojer/Tecau vencer, brasileiro e croata avançam pelo terceiro ano consecutivo à semifinal do torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada.

Rojer e Tecau asseguraram a classificação antecipada ao vencerem justamente Melo e Dodig na segunda rodada do grupo. Se perderem, Pierre-Hughes Herbert e Nicolas Mahut vão avançar na competição como a segunda melhor dupla da chave.

Melo e Dodig começaram mal a partida desta sexta. Dominados pelos rivais, não conseguiram sequer ameaçar o saque deles. Mas o panorama da partida começou a mudar ao longo do segundo set. Brasileiro e croata evoluíram a cada game e fecharam a parcial.

Embalados, tiveram melhor início no super tie-break e passaram a pressionar o polonês e o sérvio. Com uma dupla falta, a dupla rival cedeu o match point, convertido em saque de Dodig, sem hesitação, após 1h21min de confronto.