Melzer bate Isner e encara Stepanek em Memphis

Melzer, que quebrou o dedo do pé em um quarto de hotel, vai enfrentar Radek Stepanek. O tenista checo se classificou ao derrotar o norte-americano Sam Querrey por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/0. A segunda parcial da partida durou apenas 15 minutos. Campeão em Memphis em 2010, Querrey havia vencido os dois confrontos anteriores contra Stepanek.

Embalado pelo título do Torneio de San Jose na semana passada - o segundo nesta temporada - o canadense Milos Raonic se classificou para as semifinais ao derrotar o belga Oliver Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Na partida, ele fez 26 aces.

Classificado para as semifinais, Raonic vai enfrentar agora Benjamin Becker. O tenista alemão avançou ao derrotar o polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).

As finalistas da chave feminina do Torneio de Memphis foram conhecidas na sexta-feira. A neozelandesa se garantiu na decisão ao bater a russa Vera Dushevina por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4. Sua adversária na luta pelo título será a sueca Sofia Arvidsson, que venceu a italiana Alberta Brianti por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.