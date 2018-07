Melzer e Cilic estreiam com vitória no Torneio de Viena O tenista local Juergen Melzer não decepcionou a torcida nesta quarta-feira, em sua estreia no Torneio de Viena, na Áustria. Principal favorito ao título, ele teve dificuldades para superar o polonês Lukasz Kubot em dois tie breaks, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2), em 2h12min de confronto.