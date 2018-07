Melzer vence Raonic e conquista título em Memphis

Além disso, Melzer desbancou o favoritismo de Raonic, que vinha de nove vitórias seguidas e era o segundo cabeça de chave no ATP 500 norte-americano. O canadense foi campeão em San Jose e em Chennai neste ano e amargou sua segunda derrota seguida em uma final em Memphis - no ano passado ele caiu diante do norte-americano Andy Roddick no jogo que valeu o título.

Melzer também fez história ao se tornar o primeiro tenista com mais de 30 anos a conquistar o título em Memphis desde que Ivan Lendl obteve o feito em 1991. Ex-número 8 do ranking mundial, o jogador de 30 anos triunfou nesta edição da competição após desbancar em sua campanha o norte-americano John Isner, cabeça de chave número 1, e o checo Radek Stepanek, terceiro pré-classificado e ex-finalista do torneio.

DUPLAS - Se Melzer se sagrou campeão em simples, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig não tiveram a mesma sorte na final de duplas da competição norte-americana, também realizada neste domingo. Eles foram derrotados pelos principais favoritos ao título, o canadense Daniel Nestor e o bielo-russo Max Mirnyi, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 10/7, e ficaram com o troféu maior desta disputa.