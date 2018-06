Mesmo batida por Radwanska, Bia Haddad Maia aprova desempenho no 1º jogo do ano

No seu primeiro jogo da temporada de 2018 do circuito profissional da WTA, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi derrotada nesta terça-feira pela polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 1, pela primeira rodada do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, mas aprovou o seu desempenho em quadra.

Jogando em alto nível, a tenista número 1 do Brasil e 71 do mundo chegou a tirar um set da rival da Polônia, cabeça de chave 4 em Auckland, ex-número 2 do mundo e atual 28.ª colocada do ranking, mas foi superada com as parciais de 6/2, 4/6 e 6/2, após 1 hora e 53 minutos de partida.

"Primeiro jogo do ano, estou feliz por estar saudável, conseguindo competir contra as grandes de igual para igual. Tive minhas chances, ela é muito sólida. Enfim, tênis é assim, alguém tem que perder e hoje (terça-feira) ela mereceu. Bola pra frente porque o ano só está começando", afirmou Bia Haddad Maia.

A tenista brasileira continua na Nova Zelândia até esta sexta-feira, quando embarca para a Austrália. Lá disputa, a partir deste domingo, o Torneio de Hobart antes do Aberto da Austrália, que será em Melbourne e começará no próximo dia 15.