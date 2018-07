Mesmo sem jogar, Simona Halep vira número dois do ranking

Sem precisar entrar em quadra, Simona Halep ascendeu ao segundo posto do ranking da WTA, na lista atualizada nesta segunda-feira. A tenista da Romênia herdou a vice-liderança da chinesa Na Li, que não defendeu na semana passada os pontos conquistados na semifinal do Premier do Canadá de 2013.

Na Li ocupava o segundo lugar do ranking desde fevereiro, mas perdeu muitos pontos nas últimas semanas por estar afastada do circuito. Ela se recupera de uma lesão no joelho e só deve voltar a competir no fim da temporada. Enquanto a chinesa caía na pontuação, Halep crescia nos torneios.

A tenista de 22 anos somou tantos pontos nos últimos meses que não precisou jogar para alcançar o segundo posto do ranking. Agora só está atrás da número 1 Serena Williams. A norte-americana foi eliminada na semifinal do Torneio de Montreal pela irmã Venus, na semana passada. Mesmo assim, sustenta uma vantagem de 2.365 pontos de dianteira no ranking.

Somente outra mudança movimentou o Top 10 do ranking feminino. A bielo-russa Victoria Azarenka voltou a integrar a restrita lista das 10 melhores - desbancando a sérvia Ana Ivanovic para o 11º posto - ao chegar às quartas de final em Montreal. Ela foi eliminada pela rival Agnieszka Radwanska.

A polonesa acabou ficando com o título, ao superar Venus Williams na decisão, no domingo. Apesar do troféu, Radwanska não subiu no ranking. Manteve o quinto lugar, atrás da checa Petra Kvitova. Em sexto, aparece a russa Maria Sharapova, seguida da alemã Angelique Kerber, da canadense Eugenie Bouchard e da sérvia Jelena Jankovic.

Vice-campeã em Montreal, Venus deu bom salto no ranking. Deixou o 26º posto para figurar em 20º nesta segunda-feira. Aos 34 anos, a veterana vem mostrando bom ritmo às vésperas do US Open, que terá início no dia 25.

Entre as tenistas do Brasil, Teliana Pereira continua em 92º. Sem entrar em quadra na semana passada, a número 1 do País segue treinando para o US Open, que entrará direto na chave principal. Depois dela, as brasileiras figuram apenas no Top 300. Gabriela Cé é a 248ª colocada, à frente de Laura Pigossi (264ª) e Paula Gonçalves (283ª).

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1º - Serena Williams (EUA), 9.150 pontos

2º - Simona Halep (Romênia), 6.785

3º - Na Li (China), 6.565

4º - Petra Kvitova (República Checa), 5.930

5º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 5.625

6º - Maria Sharapova (Rússia), 4.986

7º - Angelique Kerber (Alemanha), 4.570

8º - Eugenie Bouchard (Canadá), 4.450

9º - Jelena Jankovic (Sérvia), 3.900

10º - Victoria Azarenka (Bielo-Rússia), 3.683

11º - Ana Ivanovic (Sérvia), 3.605

12º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 3.130

13º - Dominika Cibulkova (Eslováquia), 3.002

14º - Flavia Pennetta (Itália), 2.970

15º - Sara Errani (Itália), 2.910

16º - Carla Suárez Navarro (Espanha), 2.785

17º - Lucie Safarova (República Checa), 2.750

18º - Ekaterina Makarova (Rússia), 2.640

19º - Andrea Petkovic (Alemanha), 2.445

20º - Venus Williams (EUA), 2.355

92º - Teliana Pereira (Brasil), 635

248º - Gabriela Cé (Brasil), 212

264º - Laura Pigossi (Brasil), 179

283º - Paula Gonçalves (Brasil), 156