Metz tem dia de vitórias para tenistas franceses

Principal favorito ao título em Metz - é o número 11 do ranking mundial -, Tsonga estreou nesta quarta-feira, já direto na segunda rodada do torneio. E fez um jogo equilibrado com Gilles Muller, de Luxemburgo, mas ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4.

Chardy também fez sua estreia nesta quarta-feira, mas ainda pela primeira rodada. Número 35 do mundo, ele ganhou de outro francês, Nicolas Mahut, por 7/6 (7/5) e 7/5, e avançou para enfrentar agora o alemão Jan-Lennard Struff, que eliminou o sérvio Dusan Lajovic por 2 a 1.

A terceira vitória francesa do dia em Metz veio com Mathieu. Já pela segunda rodada - antes, ganhou na estreia do alemão Benjamin Becker -, o número 91 do mundo eliminou o checo Lukas Rosol, que era o quarto cabeça de chave do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.