Mianmar cancela evento da Copa Davis por segurança

MUMBAI - Mianmar decidiu cancelar a realização de dois eventos da Copa Davis por preocupações com segurança, devido a confrontos no mês passado contra muçulmanos, disse na terça-feira o chefe da associação de tênis do país.

Mianmar deveria sediar os eventos do grupo da Ásia-Oceania de 2013 de 22 abril a 5 maio, em Yangon, que teriam a participação de 19 países.

A violência sectária no país de maioria budista deixou um saldo de 43 mortos no mês passado. Milhares de pessoas, em sua maioria muçulmanos, foram expulsas de suas casas e trabalho, em uma ação que se disseminou por todo o país do Sudeste Asiático.

"O governo nos informou no dia 13 de abril que teremos de adiar os eventos, devido a razões de segurança", disse à Reuters o presidente da Federação de Tênis de Mianmar, Maw Aung Thein.

"Enquanto o Ministério do Esporte não divulgar os detalhes, eu acho que foi por causa dos problemas do mês passado."

Tenistas de vários países muçulmanos como Malásia, Barein e Iraque deveriam participar do evento. A Federação Internacional de Tênis ainda não decidiu sobre datas alternativas e um novo local. O órgão mundial não pôde ser contatado para comentar o assunto.