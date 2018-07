Michael Llodra diz estar pronto para defender França na Copa Davis

Michael Llodra espera que sua recente vitória sobre Novak Djokovic possa levá-lo a ser escolhido para defender a França em jogos de simples na final da Copa Davis contra a Sérvia, a partir de sexta-feira. O especialista em duplas afirmou nesta terça-feira que a vitória sobre o sérvio, que é o número 3 do mundo, no início deste mês, no Masters 1000 de Paris, foi um impulso de confiança.

A escalação de Llodra ainda não foi definida, já que o capitão Guy Forget não apontou os jogadores que vão defender a França. O sorteio dos confrontos acontecerá na quinta-feira. "Eu estou pronto, mas é Forget quem decide", afirmou Llodra.

Com uma lesão no joelho, Jo-Wilfried Tsonga foi descartado da final, que acontecerá entre 3 3 5 de dezembro. Assim, Llodra disputa uma vaga como titular em simples com Gilles Simon, já que Gael Monfils será o outro escolhido para os jogos individuais. A Sérvia, que sediará o confronto em Belgrado, busca seu primeiro título da Copa Davis contra a nove vezes campeã França.