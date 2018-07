Mikhail Youzhny estreia bem e vai às quartas de final em Gstaad

Atual campeão, o tenista russo Mikhail Youzhny estreou com vitória no Torneio de Gstaad, na Suíça. Ele começou a disputa diretamente na segunda rodada, por ser o cabeça de chave número 1, e ganhou nesta quinta-feira do francês Kenny De Schepper por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Assim, já garantiu presença nas quartas de final.

Número 19 do mundo, Youzhny jogará agora com o holandês Robin Haase, apenas o 51.º colocado do ranking, que também venceu nesta quinta-feira, ao fazer 6/4, 1/6 e 7/5 no suíço Henri Laaksonen. Será, portanto, uma reedição da final do ano passado, quando o russo ganhou e foi campeão em Gstaad. Dessa vez, eles jogam nesta sexta, pelas quartas de final.

O brasileiro Thomaz Bellucci também está nas quartas de final em Gstaad, torneio que já conquistou duas vezes na carreira (ganhou em 2009 e 2012). Depois de superar Federico Delbonis na última quarta-feira, ele só volta a jogar nesta sexta, quando enfrentará outro argentino, Juan Monaco, para tentar ir às semifinais da disputa suíça.