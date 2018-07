Raonic derrota Thiem e se classifica às semifinais do ATP Finals

O ATP Finals conheceu nesta quinta-feira o seu segundo classificado às semifinais. Dois dias depois de o sérvio Novak Djokovic avançar com uma rodada de antecipação - nesta quinta confirmou os 100% no torneio ao bater o belga David Goffin -, foi a vez do canadense Milos Raonic garantir o seu lugar entre os quatro melhores do torneio em Londres que é disputado pelo oito melhores tenistas da temporada.

A classificação como o segundo colocado do Grupo Ivan Lendl veio com a confirmação do favoritismo diante do austríaco Dominic Thiem. O número 4 venceu o rival por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Desta forma, Milos Raonic se tornou o primeiro atleta do Canadá a chegar a esta fase da competição.

Com as duas vitórias na fase de grupos do ATP Finals - somando, assim, 400 pontos -, Raonic passou à frente do suíço Stan Wawrinka e do japonês Kei Nishikori na disputa pelo terceiro lugar no ranking da ATP. Ele agora tem 5.450 pontos, contra 5.315 do primeiro e 4.905 do segundo.

Na semifinal, neste sábado, o canadense deve enfrentar o britânico Andy Murray, o número 1 do mundo, líder do outro grupo. A outra partida que valerá vaga na grande final ainda está indefinida. Djokovic, atual tetracampeão do ATP Finals, espera seu adversário - Kei Nishikori enfrentará o sérvio se vencer o croata Marin Cilic nesta sexta-feira.

Em quadra, Raonic teve trabalho no primeiro set. Depois de confirmar todos os serviços e não conseguir quebrar o adversário, o canadense só venceu o primeiro set no tie-break, depois de fazer 7/5. No total, o set durou 53 minutos.

No segundo, a vida do canadense foi mais tranquila. Ele quebrou o saque de Thiem, o número 9 do mundo, logo no primeiro game, abrindo caminho para fechar o jogo.