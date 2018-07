Milos Raonic desfalca seleção canadense no duelo com o Japão na Davis

TÓQUIO - Número 11 do mundo, Milos Raonic vai desfalcar o Canadá no duelo com o Japão pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, que começará a ser disputado nesta sexta-feira. O principal tenista canadense não poderá participar do confronto por causa de uma lesão no pé esquerdo.

Raonic chegou a viajar para Tóquio, mas acabou sendo descartado do confronto nesta quinta-feira. Assim, o capitão da equipe canadense optou por substituí-lo por Peter Polansky, 135º colocado no ranking da ATP, apontado inicialmente como reserva no duelo.

Agora, porém, Polansky vai ter a difícil tarefa de abrir o duelo com o Japão, nesta sexta-feira, contra Kei Nishikori, número 18 do mundo. O principal tenista do Japão venceu as suas últimas quatro partidas na Davis e tem um retrospecto geral de dez vitórias e apenas duas derrotas.

Frank Dancevic, de 29 anos, número 119 do mundo e com 27 partidas de simples disputadas na Copa Davis, vai enfrentar o japonês Go Soeda, 140º colocado no ranking, no segundo duelo desta sexta-feira, marcada para a Ariake Colosseum, em Tóquio.