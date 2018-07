Mladenovic elimina Kuznetsova e decide título em Madri contra Halep

A romena Simona Halep e a francesa Kristina Mladenovic vão decidir o título do Torneio de Madri, neste sábado. Elas venceram seus jogos em sets diretos nesta sexta-feira e se garantiram na decisão do torneio espanhol, no saibro, em preparação para Roland Garros.

Terceira cabeça de chave, Halep confirmou sua condição de favorita ao derrotar a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Com cinco quebras de saque, a oitava colocada do ranking da WTA dominou a rival e manteve sua busca pelo bicampeonato em Madri.

Na final, ela terá pela frente a 14ª cabeça de chave do torneio. Mladenovic garantiu lugar em sua quarta final na temporada ao superar a experiente russa Svetlana Kuznetsova por 6/4 e 7/6(7/4). Num duelo equilibrado, a francesa obteve duas quebras no set inicial e sofreu outra. Mas, na segunda parcial, sequer teve o saque ameaçado. Definiu o jogo no tie-break.

Campeã do Torneio de São Petersburgo, no início do ano, Mladenovic tentará na final encerrar a série de dois vice-campeonatos seguidos na temporada. Ela foi batida nas decisões de Acapulco e Stuttgart, nas últimas semanas. Halep, por sua vez, disputará a primeira final da temporada.

Para chegar a primeiro título do ano, a ex-número 2 do mundo terá que superar o retrospecto negativo contra a rival francesa. Em quatro confrontos no circuito profissional, Mladenovic venceu três e perdeu apenas um. Neste ano, elas se enfrentaram em Indian Wells e a francesa levou a melhor.