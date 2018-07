Monaco e Davydenko vencem na estreia no Torneio de Dusseldorf, na Alemanha

DUSSELDORF - Tenistas já veteranos, que fizeram sucesso no passado, o argentino Juan Monaco e o russo Nikolay Davydenko estrearam com vitória no Torneio de Dusseldorf, na Alemanha. Agora, ambos são apenas coadjuvantes nas principais competições do circuito mundial de tênis, mas tiveram boa performance nesta terça-feira no saibro alemão.

Hoje com 30 anos, Monaco ocupa a 54.ª colocação no ranking, mas já foi o número 10 do mundo em 2012. Nesta terça-feira, ele passou fácil pelo alemão Benjamin Becker, ao ganhar por 6/2 e 6/1. Agora, vai enfrentar o espanhol Marcel Granollers, segundo cabeça de chave em Dusseldorf, pela segunda rodada do torneio.

Davydenko, por sua vez, já foi o número 3 do mundo em 2006. Atualmente, ele aparece apenas na 100ª posição. Mas, mesmo com 32 anos, continua colecionando vitórias. Foi assim nesta terça-feira, quando fez 6/3 e 6/1 no israelense Dudi Sela, avançando para enfrentar o checo Jiri Vezely pela segunda rodada.

NICE

No Torneio de Nice, na França, o destaque nesta terça-feira foi o holandês Robin Haase, que estreou com uma boa vitória sobre o italiano Filippo Volandri, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Agora, seu próximo adversário será o russo Dmitry Tursunov, que é o cabeça de chave número 5 no saibro francês.