Monaco supera Fish e avança à semifinal em Miami O argentino Juan Monaco celebrou seu aniversário, nesta quinta-feira, com uma grande vitória sobre o norte-americano Mardy Fish, pelas quartas de final do Masters 1000 de Miami. Monaco, que completou 28 anos, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h22min de partida.