Monaco vence em estreia e pegará Dimitrov na Suécia

BASTAD - Juan Monaco confirmou com tranquilidade o seu favoritismo na estreia do Torneio de Bastad, nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 3 do ATP 250 sueco realizado em quadras de saibro, o argentino já se garantiu nas quartas de final ao bater o o suíço Henri Laaksonen por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com o triunfo, Monaco se credenciou para enfrentar na próxima fase o búlgaro Grigor Dimitrov, quinto cabeça de chave, que nesta quarta derrotou o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/1 e 6/4.

Outro argentino que assegurou lugar nas quartas de final de Bastad neste dia de confrontos foi Carlos Berlocq. Ele superou o esloveno Blaz Kavcic com parciais de 7/5 e 6/3 e terá como próximo adversário o espanhol Albert Ramos, que nesta segunda rodada passou pelo compatriota Tommy Robredo, quarto cabeça de chave, por 6/3 e 6/4.

Único brasileiro na chave de simples do ATP de Bastad, João Souza, o Feijão, foi eliminado logo na sua estreia, na última terça-feira, quando caiu diante do sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.