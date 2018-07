Monfils abandona e Melzer leva título em Winston-Salem O austríaco Jurgen Melzer teve menos trabalho do que esperava para levantar o troféu do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, neste sábado. Após vencer o set inicial, ele contou com o abandono do francês Gael Monfils para faturar a vitória e o título em apenas 54 minutos em quadra.