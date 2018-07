Monfils arrasa egípcio em estreia no Torneio de Dubai

Após decepcionar diante da torcida em Marselha, na semana passada, o tenista francês Gael Monfils fez boa estreia em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira. Quarto cabeça de chave, ele derrotou com facilidade o egípcio Mohamed Safwat por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Atual número 12 do mundo, o francês apostou no saque para se impor em quadra. Acertou até 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e cravou seis aces. Assim, só precisou defender um break point. Por outro lado, conseguiu 17 break points contra o rival, 199º do ranking.

O egípcio, que entrou na chave por convite, salvou 15 destas oportunidades, mas acabou sofrendo duas quebras, uma em cada set, suficiente para Monfils encaminhar a vitória, após 1h20min de confronto. Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, o francês vai enfrentar o vencedor do duelo entre o britânico Daniel Evans e o alemão Dustin Brown.

Em Dubai, Monfils tenta se recuperar da fraca campanha exibida em Marselha, na semana passada. Principal favorito naquela quadra dura, venceu apenas um jogo e caiu nas quartas de final, diante do compatriota Richard Gasquet.

Mais cedo, outros dois cabeças de chave venceram seus jogos. O suíço Roger Federer bateu o francês Benoit Paire em seu primeiro jogo após a conquista do Aberto da Austrália. E o espanhol Roberto Bautista Agut superou o russo Karen Khachanov. Ambos os favoritos venceram em sets diretos.

Nesta terça, os dois maiores favoritos ao título farão suas estreias. O escocês Andy Murray, número 1 do mundo, enfrentará o tunisiano Malek Jaziri. E o suíço Stan Wawrinka, atual campeão em Dubai, vai encarar o bósnio Damir Dzumhur.