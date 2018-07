Monfils arrasa rival e pegará Kohlschreiber em Stuttgart

STTUTGART - Ex-top ten do ranking mundial, o francês Gael Monfils arrasou o alemão Florian Mayer nesta quarta-feira e garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Stuttgart. O atual 60.º colocado da ATP bateu o sexto cabeça de chave da competição por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Com isso, Monfils se credenciou para encarar na próxima fase do ATP 250 alemão realizado em quadras de saibro outro tenista da casa: Philipp Kohlschreiber, segundo cabeça de chave, que nesta quarta derrotou o seu compatriota Nils Langer por 7/5 e 6/2.

Atual 25.º colocado da ATP, Kohlschreiber perdeu oito dos nove confrontos que travou com Monfils até hoje, sendo que a única vitória do alemão sobre o francês ocorreu no Torneio de Halle de 2011, em piso de grama.

Já o francês Jeremy Chardy, terceiro pré-classificado e campeão em Stuttgart em 2009, acabou eliminado nesta quarta desta edição do torneio alemão ao cair diante do alemão Michael Berrer, que venceu por 2 sets a 1, com 6/2, 6/7 (1/7) e 6/3.

Com a vitória, Berrer foi às quartas de final e terá como próximo rival o espanhol Roberto Bautista Agut, que nesta segunda rodada passou pelo eslovaco Martin Klizan, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/4.

DUPLAS

Cabeça de chave número 1 da chave de simples em Stuttgart, o alemão Tommy Haas se garantiu nas quartas de final do torneio de duplas do ATP local nesta quarta-feira. Atuando ao lado do seu compatriota Robin Kern, ele derrotou a dupla francesa formada por Paul-Henri Mathieu e Benoit Paire por duplo 6/3.

Com isso, Haas e Kern se credenciaram para enfrentar na próxima fase o brasileiro Thomaz Bellucci e o argentino Facundo Bagnis, que horas mais cedo surpreenderam ao eliminar os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez, cabeças de chave número 1, por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 7/6 (7/5) e 10/7 no super tie-break.