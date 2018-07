Monfils bate espanhol e fará duelo francês com Mannarino em semifinal na Turquia

Na luta para conquistar o seu segundo título nesta temporada e o oitavo troféu de simples de sua carreira, Gael Monfils deu um novo passo rumo a este objetivo ao vencer o espanhol Guillermo Garcia-López por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, nesta quinta-feira, e avançar à semifinal do Torneio de Antalya, ATP 250 turno realizado em quadras de grama.

+ Demoliner vence mais uma e vai à final de duplas no Torneio de Antalya

Cabeça de chave número 4 deste evento preparatório para Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Londres, o ex-Top 10 que hoje ocupa a 41ª posição do ranking mundial assim se credenciou para fazer uma semifinal 100% francesa com Adrian Mannarino. Em outro duelo do dia, o atual 24º tenista da ATP justificou a condição de principal pré-classificado da competição ao bater o português João Souza por 7/6 (7/3) e 6/4.

Monfils abriu a sua temporada com um título já na primeira semana de janeiro, quando faturou o Torneio de Doha, no Catar. De lá para cá, o ex-número 6 do mundo disputou 11 competições, nas quais o seu melhor resultado foi o avanço às semifinais em Buenos Aires, palco de um ATP 250 realizado em quadras de saibro.

Ou seja, essa será apenas a terceira semifinal de Monfils nesta temporada. E o outro confronto que valerá vaga na decisão em Antalya reunirá o bósnio Damir Dzumhur, segundo cabeça de chave, e o checo Jiri Vesely. O primeiro deles avançou à próxima fase ao bater o francês Pierre-Hugues Herbert por 6/4 e 6/1, enquanto Vesely passou pelo georgiano Nikoloz Basilashvili com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.