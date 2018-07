Monfils bate Gasquet e conquista título em Montpellier

MONTPELLIER - A final caseira no Torneio de Montpellier, neste domingo, terminou com o título de Gael Monfils. O número 30 do mundo surpreendeu o favorito Richard Gasquet, nono do ranking da ATP e cabeça de chave número 1 da competição, e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, para conquistar seu primeiro troféu no ano.

Monfils entrou em quadra como azarão, mas teve até certa facilidade para bater seu compatriota em 1h24min. O francês de 27 anos, que surgiu como grande promessa do tênis, agora espera voltar a atravessar uma boa fase, já que não conquistava nenhum título desde 2011, quando faturou o Torneio de Estocolmo. Em 2012, ele sofreu uma lesão no joelho direito que o afastou por longo período das quadras.

Neste domingo, Monfils sequer cedeu um break point para Gasquet. A superioridade do cabeça de chave número 5 foi traduzida nos números. Ele teve 34 winners, contra 17 do adversário, além de ter disparado cinco aces, enquanto o rival não acertou nenhum. Esta foi a segunda decisão de Gael Monfils na temporada, sendo que na primeira ele perdeu para Rafael Nadal no Catar, em janeiro.