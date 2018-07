Monfils bate Robredo e vai às quartas em Winston-Salem

WINSTON-SALEM - Em duelo de ex-Top 10, o francês Gael Monfils superou o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/2, nesta quarta-feira, e avançou na chave do Torneio de Winston-Salem, último preparatório para o US Open. O argentino Juan Monaco e o francês Benoit Paire, outros dois favoritos ao título, também se despediram da competição.

Ainda em busca de sua melhor forma técnica, Monfils mostrou irregularidade no saque e precisou de 2h18min para bater Robredo, quarto cabeça de chave do torneio americano. Nas quartas de final, o tenista da França vai enfrentar o espanhol Fernando Verdasco, outro ex-Top 10. Verdasco venceu nesta quarta o holandês Robin Haase por 6/4, 6/7 (8/10) e 6/3.

Monaco, por sua vez, foi superado pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov por 4/6, 6/3 e 6/3. Na sequência, o vencedor vai duelar com o taiwanês Lu Yen-Hsun, que avançou ao derrotar o local Steve Johnson por 6/3 e 6/2.

A queda de Benoit Paire aconteceu diante do austríaco Jurgen Melzer, outro cabeça de chave do torneio. O oitavo pré-classificado venceu o francês por 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário será o russo Dmitry Tursunov, algoz do compatriota Alex Bogomolov Jr por 6/3 e 7/5.

As eliminações dos cabeças de chave aumentam as chances de título do local Sam Querrey, maior esperança da torcida após a desistência de John Isner. Nesta quarta, Querrey bateu o finlandês Jarkko Nieminen por 4/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (12/10). O tenista norte-americano pegará nas quartas o lituano Ricardas Berankis, que despachou o espanhol Roberto Bautista por duplo 6/3.